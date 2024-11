Zwar herrscht noch keine Panik in seinem Lager, so t-online-Korrespondent Brauns, aber es scheint sich eine gewisse Ernüchterung auszubreiten: Es wird der befürchtete knappe Wahlausgang, Harris hat noch alle Chancen.

Trump liegt in Swing States vorn

Für den Sieg braucht ein Kandidat 270 Stimmen von Wahlleuten aus verschiedenen Bundesstaaten. Da ein Großteil der Bundesstaaten verlässlich für Demokraten oder Republikaner stimmt, kommt es am Ende auf das Ergebnis in den sieben Swing States an, in denen beide Parteien eine realistische Erfolgschance haben.