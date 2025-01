Brief im Oval Office Diese Worte gibt Biden Trump mit auf den Weg

22.01.2025

Donald Trump hält einen Brief von Joe Biden hoch: Darauf steht die Zahl 47 – für den 47. US-Präsidenten, als der Trump gerade vereidigt wurde. (Quelle: IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CNP/imago)

Seit 1989 hinterlässt der scheidende US-Präsident seinem Nachfolger einen Brief im Weißen Haus. Das steht im Schreiben von Joe Biden an Donald Trump.

Es ist eine Tradition, die den friedlichen Machtwechsel und die Kontinuität in Washington über Parteigrenzen hinweg manifestiert: der Brief des scheidenden US-Präsidenten an seinen Nachfolger im Weißen Haus. Eingeführt hat die Tradition des "transition letter" Ronald Reagan, als er das Amt 1989 an George H.W. Bush übergab – und Joe Biden führt sie nun fort.

"Lieber Präsident Trump", schreibt Biden in dem Brief, über den der Sender "Fox News" jetzt exklusiv berichtet. "Zum Abschied aus diesem heiligen Büro wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie nur das Beste in den kommenden vier Jahren. Das amerikanische Volk – und Menschen auf der ganzen Welt – schauen auf dieses Haus in der Hoffnung auf Beständigkeit in den unvermeidlichen Stürmen der Geschichte", heißt es weiter in dem Schreiben.

Trump und Biden verbindet schwieriges Verhältnis

"Ich bete dafür, dass die kommenden Jahre eine Zeit des Wohlstands, des Friedens und des Ruhmes für unser Land sein werden", so Biden weiter. Sein Brief endet mit den Worten: "Möge Gott Sie segnen und leiten, so wie er unser Land seit seiner Gründung gesegnet und geleitet hat."

Wie Donald Trump auf die Worte Bidens reagiert hat, ließ Fox-Reporter Peter Doocy offen. Im Wahlkampf hatte Joe Biden eindringlich vor der Wahl Trumps gewarnt und diesen wiederholt als Gefahr für die Demokratie bezeichnet. Trump hatte Biden in den vergangenen Jahren immer wieder als "sleepy Joe" beleidigt, als schläfrigen Joe.