Maskenpflicht: Jutta Ditfurth bezeichnet Ex-Ministerin als "strunzdumm"

Mit ihrem Tweet reagiert die ehemalige Grünen-Vorsitzende auf einen Beitrag Schröders zur Maskenpflicht in Schulen. Dort schreibt Schröder, die von 2009 bis 2013 Familienministerin war: Der Grund, warum sie von Beginn an so "kritisch" gegenüber dieser gewesen sei, sei, dass diese die unbeschwerte Kindheit nehme. "Und dies meines Erachtens ohne Not, unter Realbedingungen (!) mit zweifelhaftem Nutzen und schon bald das dritte Jahr. Kinder haben aber nur diese eine Kindheit!", führt Schröder dort aus.