Bundesnetzagenturchef Müller erwartet kalte Saunen im Winter

Aktualisiert am 27.08.2022 - 16:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, erwartet für den Winter Einschränkungen bei Saunen und Wellness-Einrichtungen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gasverbrauch im Freizeitbereich während des Winters angesichts der extrem hohen Energiepreise einfach weitergeht", sagte Müller der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Samstag. "In jedem Fall wäre das in einer Gasmangellage grob unsolidarisch", ergänzte er.