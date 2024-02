Während deutschlandweit Feuerwehren eine Solidaritätsaktion für einen Kameraden diskutieren, stellt sich heraus: Durch eine Entscheidung in Berlin ist der Grund dafür eigentlich hinfällig.

Aus der vermeintlichen "La-Ola-Affäre" in Berlin ist endgültig die Luft raus: Ein Feuerwehrmann aus der Wache Wittenau hat keine disziplinarrechtlichen Folgen nach einer Sympathiebekundung für die Bauernproteste zu befürchten. Während in der Wache an den Fahrzeugen Blaulicht und Martinshorn liefen, hatte er die vorbeifahrenden Traktoren beklatscht und eine "La Ola"-Welle gemacht. Durch ein Video war das bekannt geworden.