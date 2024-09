Sind Witze über Behinderte ein No-Go oder darf Satire alles? Der Fall Mockridge stößt eine Diskussion über Cancel Culture und Grenzen des Humors an.

Fast eine Woche nach dem Start der Empörungswelle über Luke Mockridges Witze über Behinderte ist die Causa weiterhin brandaktuell. Nizar Akremi und Shayan Garcia, die beiden Komiker, in deren Podcast Mockridge die viel kritisierten Aussagen tätigte, meldeten sich jüngst zu Wort , um sich und den 35-Jährigen zu verteidigen.

Auch wenn sie sich bei jenen entschuldigen, die von den Witzen wahrlich verletzt wurden, stehen sie zu dem, was sie sagten. Die Comedians empören sich über eine Cancel Culture, die sie, vor allem aber Luke Mockridge, zerstören wolle. Am Ende steht die Frage, wie weit Satire gehen darf. Viele t-online-Leser sehen in den Witzen über Menschen mit Behinderung eine Grenzüberschreitung, einige andere stellen sich hinter die drei Männer.