Demnach hatte es Trump dieses Mal offenbar nicht auf einen offenen Streit angelegt – ganz im Gegensatz zum Aufeinandertreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj . Stattdessen hatte Trump dieses Mal einen ganz anderen Fokus. Trump habe viel Zeit damit verbracht, gegen die Biden-Regierung zu wettern und seine These auszubauen, dass Biden zuletzt nicht mehr in der Lage war, selbst zu regieren, betont Tolksdorf.

Dominik Tolksdorf ist Associate Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Dort beschäftigt er sich mit den USA und den transatlantischen Beziehungen. Zuvor arbeitete er als Programmleiter für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, D.C.

Der Kanzler stand deshalb über weite Teile des Gesprächs nicht im Mittelpunkt. "Merz konnte in dem Pressegespräch also live miterleben, wie Trump seinen persönlichen Rachefeldzug gegen die Demokraten weiter vorantreibt", resümiert der Experte. Auch um Trumps Ex-Berater Elon Musk drehte sich das Gespräch, nachdem sich der Tesla- und X-Chef vom Präsidenten abgewandt hatte.

Allerdings war Merz nicht nur passiv. Nach Tolksdorfs Ansicht konnte der Kanzler auch einen entscheidenden Punkt machen: "Wichtig war, dass Merz klargestellt hat, dass Russland in der Ukraine der Aggressor ist, der auch vor der Bombardierung der Zivilbevölkerung nicht zurückschreckt, und dass es in dieser Frage keine Zweideutigkeit gibt – und damit Trump diplomatisch aber entschieden widersprochen hat."

Experte Tolksdorf glaubt: "Für Merz hat sich wahrscheinlich der Eindruck ergeben, dass der Versuch, ein konstruktives Verhältnis zur US-Regierung aufzubauen, vorerst gelungen ist." Allerdings muss sich die Selbsteinschätzung nicht immer mit der tatsächlichen Lage decken. Und so hat Tolksdorf auch einen Kritikpunkt, an dem die Beziehung zwischen den USA und Deutschland nicht weitergekommen ist. So habe sich Trump "zur aktuell wichtigsten Frage", ob Trump die im US-Kongress vorbereiteten Sanktionen gegen Russland unterstütze, nur ausweichend geäußert.