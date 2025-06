"Harry Potter"-Star kehrt in Rolle zurück

Das Bündnis zwischen Donald Trump und Elon Musk zerreißt mit einem Knall. Was als Zweckfreundschaft begann, endet nun in einem historischen Bruch, der die amerikanische Rechte erschüttert und Milliarden vernichtet.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Das Ende begann mit einem Gesetz namens "One Big Beautiful Bill" (ein großes, schönes Gesetz) und entwickelte sich zu einer wahren Bombe. Sie explodierte am Donnerstag, dem 5. Juni 2025, ausgerechnet an dem Tag, als der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz im Oval Office zu Besuch kam. Die einstige Allianz zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Tech-Milliardär Elon Musk, ein mächtiges Duo aus populistischer Kraft und techno-libertärer Vision, zerplatzte mit einem ohrenbetäubenden Knall.

Es ist mehr als nur ein öffentlicher Streit, der von kindischen Beleidigungen bis hin zu politischen Vernichtungsdrohungen reicht. Die Folgen werden nicht nur persönlich und politisch sein, sondern geradezu historisch. Der Zerfall dieser kurzzeitig höchst erfolgreichen Verbindung könnte nicht weniger als das Ende der zentralen Achse der amerikanischen Rechten bedeuten. Es ist ein groteskes Drama, das sich da vor den Augen der Weltöffentlichkeit entfaltet.

"Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren"

Es war dieser eine Satz, den Elon Musk in seine digitale Arena, die Plattform X schleuderte, die den endgültigen Bruch mit Donald Trump bedeutete. Der reichste Mann der Welt, der mehr als 250 Millionen Dollar in Trumps Wiederwahlkampagne 2024 gesteckt hatte, warf Trump vor, jene Hand abzubeißen, die ihn fütterte: "Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren", schrieb Musk auf X. Und hinterher: "So viel Undank", begleitet von einer ganzen Tirade gegen Trumps neues Steuer- und Ausgabengesetz, das er eine "widerwärtige Abscheulichkeit" nannte.

Was hat diesen Wutausbruch von Musk ausgelöst? Trumps sogenannte One Big Beautiful Bill streicht nicht nur Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge und kürzt massiv Subventionen für erneuerbare Energien. Sie sind zentrale Bestandteile von Musks Imperium: Tesla, SpaceX und xAI. Aber Musk betonte, es gehe nicht nur ums Geld.

Er empörte sich vor allem über die neuen, hohen Verschuldungen, die mit dem neuen Trump-Gesetz einhergehen. Dabei sollte es nicht zuletzt Musks Aufgabe sein, mit seiner Effizienzbehörde Doge die Staatsausgaben durch radikale Kürzungen zu reduzieren. Die dürftigen Erfolge, die Musk verbuchen konnte, sieht er durch Trumps Neuverschuldungspläne zusätzlich zu seinem Rauswurf aus der Regierung ins Lächerliche gezogen.

Milliarden an Kollateralschäden

Auf die beispiellosen Attacken seines bisherigen Verbündeten reagierte Trump in ebenjener Weise, die von ihm bekannt ist. Der US-Präsident nutzte wiederum sein eigenes soziales Netzwerk "Truth Social" und bezeichnete Musk als "verrückt". Er drohte öffentlich sogar damit, sämtliche der milliardenschweren Regierungsverträge mit seinen Unternehmen kurzerhand zu beenden.

Der Tesla-Aktienkurs stürzte daraufhin auf einen Schlag um rund 14 Prozentpunkte ab. Allein das vernichtete binnen Sekunden einen Marktwert von etwa 152 Milliarden Dollar. Nach desaströsen Wochen, in denen der Tesla-Kurs dank Musks fragwürdigen Auftretens ohnehin schon dramatisch abgesackt war, war das der größte Schlag in der Unternehmensgeschichte.

Musk wiederum reagierte auf Trumps Drohung, indem er ankündigte, sein Raumfahrtunternehmen SpaceX werde mit der "Stilllegung" des Dragon-Raumschiffs beginnen, also jener Kapsel, auf die die Nasa zur Versorgung der Internationalen Raumstation angewiesen ist.

Trump: "Ich bin enttäuscht von Elon"

Selbst während des Presseauftritts mit dem deutschen Kanzler im Oval Office bestimmte dieses offene Zerwürfnis der beiden Giganten Trump und Musk das Geschehen. "Ich bin sehr enttäuscht von Elon", sagte Trump neben Friedrich Merz, der sich wie im falschen Film gefühlt haben dürfte. Plötzlich ging es nicht mehr um seinen Antrittsbesuch, sondern um die Fehde zwischen den beiden Milliardären.

Mit Sätzen wie "Ich habe Elon sehr geholfen" und "Ich habe Elon immer gemocht", versuchte Trump noch ein wenig Bitterkeit zu überspielen. Um dann aber auch zu sagen: "Ich weiß nicht, ob wir noch eine Beziehung zueinander haben werden." Musk konterte wiederum mit flammender Wut und einem Aufruf an Trumps "Make America Great Again"-Basis: "Trump hat noch 3,5 Jahre als Präsident", so Musk. Er selbst aber werde noch "40+ Jahre da sein". Er hätte ebenso sagen können: "Trump wird vor mir sterben, also versammelt euch hinter mir."

Der Riss im rechten Machtblock