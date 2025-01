Hunderte Deutsche haben bisher per einfacher Erklärung auf dem Standesamt ihr Geschlecht gewechselt. Was bedeutet das für Frauensaunen?

Seit 1. November ist das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Um den Geschlechtseintrag auf weiblich, männlich oder divers zu ändern oder auch ganz auf einen Eintrag zu verzichten, reicht seitdem eine Erklärung beim Standesamt. Aktuellen Recherchen der "Bild"-Zeitung zufolge haben dieses Recht deutschlandweit bisher mindestens 4.300 Menschen genutzt.

Das Gesetz hat einige Kontroversen ausgelöst. Im Kern geht es dabei meist um die Frage, wie bisher geschützte Bereiche, die nur Frauen vorbehalten sind, weiter garantiert werden können – und wer Männer daran hindert, in diese sensiblen Schutzräume einzudringen.

Sauna-Bund: Primäre Geschlechtsmerkmale sind entscheidend

Inzwischen hat auch der Deutsche Sauna-Bund auf das Gesetz reagiert und im Internet einen Leitfaden dazu veröffentlicht, wer alles in die Frauensauna darf. Reicht es, im Pass einen Eintrag als Frau vorzuweisen, um gemeinsam mit anderen Frauen nackt saunieren zu dürfen?

Die klare Antwort des Sauna-Bundes lautet: nein. Das neue Gesetz führe in der Sauna nicht zu einem anderen Zutrittsrecht in geschlechtsspezifische Bereiche. Der Pass-Status sei nicht entscheidend, hält der Verband im Leitfaden fest: Zum Eintritt insbesondere in die Frauensauna seien "nur Personen berechtigt, deren primäre Geschlechtsmerkmale entsprechend sind".