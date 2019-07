Urenkel des Reichskanzlers

Ferdinand von Bismarck ist gestorben

25.07.2019, 11:34 Uhr | dpa

Er wurde 88 Jahre alt: Ferdinand von Bismarck ist gestorben. Der Urenkel Otto von Bismarcks lebte zuletzt mit seiner Familie im Sachsenwald nahe Hamburg.

Der Urenkel des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck, Ferdinand von Bismarck, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das bestätigte nun die Familie des Fürsten. Ferdinand von Bismarck lebte mit seiner Familie auf Schloss Friedrichsruh im Sachsenwald rund 20 Kilometer östlich von Hamburg.



Er sei am 23. Juli im St. Adolf-Stift in Reinbek gestorben ist, sagte ein Sprecher der Familie am Donnerstag.