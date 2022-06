Urteil gegen ehemaligen KZ-Wachmann Josef S.: Die Zeit läuft trotzdem ab

Natürlich kann man argumentieren, für Gerechtigkeit sei es jetzt ohnehin zu spät. So viele Jahre nach Kriegsende solle man die letzten alten Nazis in Ruhe lassen. Auch t-online erreichten Leserbriefe mit diesem Inhalt. Doch kann ein so großes Unrecht wirklich jemals ruhen? Ist es nicht unsere Aufgabe als Generationen nach Hitler, das Schrecken in unsere Gegenwart aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass es niemals vergessen wird? Und ist es nicht auch unsere Aufgabe, durch Prozesse wie diesen und die Berichterstattung darüber vielleicht ein klein wenig Abbitte zu leisten? Den Menschen, die noch leben, so zu zeigen: Wir haben euch nicht vergessen. Die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen, egal, wie lange es dauert, sie werden vor Gericht gestellt?