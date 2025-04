Skat Palast: Skatspaß in Echtzeit erleben

Am 6. Mai ist Merz-Day: Union und SPD werden ihn zum Bundeskanzler wählen. Beliebt ist die neue Regierung nicht. In den Medien schon gar nicht.

Der Koalitionsvertrag von Friedrich Merz und Lars Klingbeil ist maximal ein Neustart light. Der Ehrgeiz von Schwarz und Rot hält sich in erstaunlich engen Grenzen. Statt eines leuchtenden Signals für einen wirtschaftlichen Aufbruch gleicht der 144 Seiten lange Vertrag einer trüben Lampe. Dass Deutschland so aus der Rezession kommt, ist kaum zu erwarten. Merz ist beschädigt. Es war ein schmutziges Stück Machtpolitik, wie er die Schuldenbremse ausgehebelt hat. Der Vorwurf der Wählertäuschung wird noch lange nachhallen. Und was die SPD angeht: Krawall im Willy-Brandt-Haus! Juso-Chef Philipp Türmer zerschmettert den Koalitionsvertrag.

Nein, liebe Leserinnen und Leser, das ist nicht meine Meinung. Das sind Zitate aus ganz unterschiedlichen Medien – von "Spiegel" bis "FAZ", von "taz" bis "Neue Zürcher Zeitung". Was Sie seit der Bundestagswahl lesen und hören, lässt nur einen Schluss zu: Die neue Regierung wird scheitern wie die alte, uns steht eine Art schwarz-roter Ampel bevor.

Der Ampel flogen die Herzen der Presse zu

Es ist die Aufgabe der Medien, den Regierenden auf die Finger zu schauen. Und aufzumerken, wenn der Kanzler in spe vor der Wahl einen harten Sparkurs ankündigt und hinterher einen harten Schuldenkurs fährt. Aber bei aller berechtigten Skepsis: Ich kann mich nicht erinnern, dass je eine Regierung vor ihrem Amtsantritt von den Medien derart, nun ja, runtergeschrieben wurde. Schon gar nicht die Ampel, der vor drei Jahren die Herzchen und Likes der Hauptstadtpresse nur so zuflogen.

Markus Söder hat gesagt, um jeden Satz, um jedes Komma im schwarz-roten Koalitionsvertrag sei gerungen worden. Also wird auch jeder Satz jetzt öffentlich seziert, das ist in Ordnung. Die Union muss sich rechtfertigen, dass das Cannabis-Gesetz nicht sofort abgeschafft, sondern im Herbst "evaluiert", also auf seine Wirkungen hin überprüft wird. Sie können noch zweimal Ihren amtlichen Geschlechtseintrag ändern, bevor das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel wieder geändert wird, aber nur eventuell. Die SPD wollte die Reichen zur Kasse bitten, daraus wird nichts. 15 Euro Mindestlohn, eine ihrer zentralen Forderungen, sind vereinbart, mutmaßlich, aber nicht fix, eher lose.

Für solche Kompromisse müssen sich die Koalitionspartner wechselweise vorwerfen lassen, sie hätten ihre Versprechen gebrochen. Das schreiben dieselben Medien, die vor der Wahl vehement gefordert haben, dass die Parteien der Mitte wieder fähig zum Kompromiss sein müssten. Ja, was denn nun? Und noch eine Frage: Entscheidet sich die Zukunft Deutschlands am Cannabis-Gesetz? Oder an der Reichensteuer? Nein.

Diese drei Dinge entscheiden über den Erfolg

Drei Schicksalsfragen wird die Regierung Merz/Klingbeil zu beantworten haben: Kann sie dem dringenden Wunsch der Bevölkerungsmehrheit entsprechend die ungesteuerte Einwanderung von Flüchtlingen stoppen? Wird sie der Wirtschaft neue Dynamik verleihen? Und wird Deutschland, das größte Land der EU, seiner internationalen Verantwortung gerecht? Achtung, Überraschung: Die Voraussetzungen für einen Erfolg der Regierung sind gar nicht so schlecht.

In Sachen Migration ist der Koalitionsvertrag eindeutig. Grenzkontrollen, Zurückweisung von Asylbewerbern, die Aussetzung des Familiennachzugs: Die Handschrift von CDU und CSU ist unverkennbar. Das heißt nicht, dass alle Probleme mit Einwanderung und Integration demnächst gelöst wären. Die Verwerfungen auf dem Wohnungsmarkt, die Überforderung von Schulen, die Belastung der Sozialsysteme, all das verschwindet nicht über Nacht. Auch junge Männer mit Messern nicht. Aber Landräte und Bürgermeister bekommen die Chance, Probleme zu lösen, nicht nur Krisen zu managen.

Für die Wirtschaft ist die wichtigste Entscheidung bereits gefallen: Schwarz-Rot hat sich aus den Zwängen der Schuldenbremse befreit. Das ist nicht die Wirtschaftswende, die Merz angekündigt hatte, diese Kehrtwende hat seine Reputation beschädigt. Aber es war die richtige Entscheidung. Im Gegensatz zur Regierung Scholz wird seine Koalition handlungsfähig sein. Allein die zusätzlichen Investitionen in Schienen, Straßen und Schulen werden in den nächsten Jahren jeweils etwa ein Prozent zusätzliches Wirtschaftswachstum bewirken – vorausgesetzt, unsere Bürokratie bremst die Politik nicht aus.

Eine gute Wirtschaftspolitik, auch wenn Habeck sie ebenso wollte