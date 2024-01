Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Hunderttausenden Demonstranten gegen Rechtsextremismus für ihren Einsatz für die Demokratie gedankt. "Diese Menschen machen uns allen Mut. Sie verteidigen unsere Republik und unser Grundgesetz gegen seine Feinde. Sie verteidigen unsere Menschlichkeit", sagte er am Sonntag in Berlin in einer Videobotschaft, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurde.