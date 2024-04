Neue Leopard-Panzer sollen mit einer größeren Kanone ausgestattet werden. Rheinmetall soll sie bauen. Doch was kann die neue Waffe?

Das hat es seit mehr als 40 Jahren nicht gegeben: Künftige Panzer sollen mit einer größeren Kanone ausgestattet werden. Der Rüstungskonzern Rheinmetall plant die Waffe, wie die "Welt" berichtet. Doch nach anfänglicher Euphorie hüllt sich das Unternehmen mittlerweile in Schweigen.

So hatte Konzernchef Armin Papperger vor Analysten die 130-Millimeter-Kanone als eine der größten Weichenstellungen in der jüngeren Geschichte des deutschen Panzerbaus angekündigt. Daran soll Rheinmetall bereits seit zehn Jahren arbeiten. Nach "Welt"-Informationen hat das Unternehmen dazu sogar erstmals ein staatliches Forschungs- und Entwicklungsprogramm vereinbart.

Nun will sich der Konzern aber nicht mehr dazu äußern – möglicherweise auch, weil vieles noch nicht geklärt ist. Denn der Leopard 3 wird von der deutsch-französische Holding KNDS, in der sich der Leopard-2-Hersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und der französische Staatskonzern Nexter zusammengeschlossen haben, entwickelt. Rheinmetall will dafür offenbar die 130-Millimeter-Kanone bauen, Nexter hat bereits eine 140-Millimeter-Kanone vorgestellt und würde diese gerne selbst bauen.