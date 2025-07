US-Präsident Donald Trump: Der Republikaner ist derzeit in eine Online-Auseinandersetzung mit dem russischen Ex-Präsidenten verwickelt. (Quelle: IMAGO/Yuri Gripas / Pool via CNP /MediaPunch)

"Sagt Medwedew, dem gescheiterten Ex-Präsidenten Russlands, der denkt, er sei noch im Amt: Er soll auf seine Worte achten", schrieb Trump. Hintergrund ist ein X-Post Medwedews vom 28. Juli, in dem dieser den USA mit einer militärischen Eskalation drohte. Jeder neue Schritt Washingtons sei "ein Schritt Richtung Krieg – nicht mit der Ukraine , sondern mit den USA", hatte Medwedew erklärt.

Trump äußert sich auch zu Indien

Der russische Politiker ist für seine scharfen Aussagen bekannt. Er nutzt soziale Medien regelmäßig, um aggressive Botschaften zu verbreiten. In seinem jüngsten Beitrag reagierte er spöttisch auf Trumps Kritik: Wenn seine Worte eine "nervöse Reaktion" hervorriefen, sei das "ein Beweis dafür, dass Russland recht hat". Medwedew spielte zudem auf das US-Serienformat "The Walking Dead" und das sowjetische Atomwaffenprogramm "Dead Hand" an.