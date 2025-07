Plötzlich schreit er: "Du bist tot!"

Die vielen Übungen tun körperlich weh, sie schärfen aber noch viel mehr meine Wahrnehmung: Kriegsgebiet bedeutet immer Ausnahmezustand, nicht unbedingt in der Realität, aber immer im Kopf. Wer immer mit dem Schlimmsten rechnet, ist am besten vorbereitet.

Tot im Minenfeld

Das Resultat ist eine mehr oder weniger ernste Paranoia. Sie fächert sich mit jedem Tag weiter auf: Nach der medizinischen Einweisung rechne ich jederzeit damit, Verwundete zu verarzten. Ich lerne, wie ein Auto auf Sprengfallen überprüft wird – und plötzlich will die gesamte Gruppe ohne Überprüfung nicht mehr in den Wagen zur Unterkunft einsteigen. Eben noch werde ich über die Gefahren von Drohnen und Minen gebrieft, schon höre ich ein lautes Surren von draußen. "Drohnenangriff!", brüllt es in den Raum – und wieder heißt es: Rennen, Deckung suchen, Verwundete versorgen.

Die Übung endet für mich früher als geplant. "Du bist tot!", schallt es mir entgegen. Ich habe ein Minenfeld übersehen, trotz Warnschildern. Das Team hat dank mir noch mehr Probleme, die Verletzten tragen sich nicht von selbst aus der Gefahrenzone. Ein Kollege möchte stattdessen mich aus der vermeintlich verminten Wiese ziehen – und stirbt als nächster. Ich weiß: alles nur eine Übung. Aber nach Lachen ist mir zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zumute.

Das Verhalten der Ausbilder facht die Grundparanoia weiter an: War das wirklich am heutigen Tag die letzte Übung? "Genießt eure letzte Nacht", ruft uns einer von ihnen mit einem verräterischen Grinsen zu – und ich denke nur noch daran, was sie sich als Nächstes ausgedacht haben.

Granate beim Mittagessen

Treffen wir uns nach dem Mittagessen tatsächlich nur zu einer Besprechung? War es klug, einem unserer Ausbilder die Karte zu einem unserer Zimmer zu leihen? Eben hatte man uns doch ein Gerät gezeigt, das solche Schlüsselkarten einfach kopieren kann. Kann es sein, dass sie mitten in der Nacht plötzlich vor uns stehen? Der Gedanke raubt manchen von uns den Schlaf. Ich blicke mehrmals in der Nacht nervös in Richtung meines Funkgeräts.

Tatsächlich ist unsere Grundskepsis gewollt – und häufig berechtigt: Mehrfach befinden wir uns aus heiterem Himmel in der nächsten Katastrophenübung. Eigentlich sollte ich gerade etwas über den Umgang mit Kompass und Landkarten lernen. Plötzlich knallt es aus dem Gebüsch heraus – und der Betreuer liegt mit Kunstblut überströmt vor unseren Füßen.