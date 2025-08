Wie sehr Bosbach bangte, zeigt sich auch daran, dass laut ihrer Aussage "sogar ein alter Kumpel von MIR in ihr Lager" übergegangen sei. Isabell Johann aber sollte unbedingt verhindert werden. "Geht gar nicht", so Bosbach.

Bosbachs Mitstreiter beim mutmaßlichen Stimmenkauf

Doch auch bei Pakendorf gibt es nicht nur in den eidesstattlichen Versicherungen anderslautende Darstellungen, auch bei ihm wirft ein Chat mindestens Fragen auf. Denn darin erkundigte er sich am 4. September 2023 bei seiner Kontaktperson, wer denn von den Namen einer mitgeschickten Liste von Neumitgliedern mit welchen Kosten verbunden sei. Pakendorf schrieb am : "Schreib mal wer was kostet...komme langsam nicht mehr mit" und setzte einen augenzwinkernden Smiley dahinter.