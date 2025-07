Touristenflut bringt Schweizer Tal in Not

Neue Vorwürfe gegen Caroline Bosbach: In ihrem Wahlkreis wird ihr Stimmenkauf vorgeworfen. Dort wurde sie in ein Amt gewählt, das Sprungbrett für ihre Bundestagskandidatur war.

Mut, Selbstvertrauen, Ambition und Fantasie kann man Caroline Bosbach nicht absprechen: Wenn sich die CDU-Nachwuchspolitikerin Deutschland im Jahr 2030 vorstellt, dann regiert dort eine Koalition aus Schwarz, Grün und Gelb. Und die dann 40-Jährige wäre in dieser Regierung Bundeswirtschaftsministerin.

So zumindest lautet die Vision ihrer politischen Karriere, die Bosbach 2021 mit gerade mal 31 Jahren in einer Art Drehbuch mit dem Titel "Schwarz auf Grün" niederschrieb und veröffentlichte. Dabei war Bosbach zu diesem Zeitpunkt noch weit von der ersten Reihe der Politik entfernt: Die Tochter des langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach war da Vizevorsitzende eines Verbands der Jungen Union in Frankfurt am Main. Sie arbeitete als Referentin der CDU-Ratsfraktion in Wiesbaden und als Wahlkreismitarbeiterin der damaligen Frankfurter CDU-Bundestagsabgeordneten Bettina Wiesmann.

In den Medien war sie bis dahin vor allem dafür bekannt, dass sie sich 2008 mit einem gemeinsamen Kussfoto auf dem Cover eines Albums des Partyschlagersängers Michael Wendler abbilden ließ. Ein Vorgang, den ihr Vater öffentlich als "Jugendsünde" bezeichnete. 2022 folgte dann ein Gastspiel bei der RTL-Show "Let's Dance". Damals sagte sie in einem Interview mit der Ippen-Verlagsgruppe: "Wenn ich mal ein Bundestagsmandat habe, kann ich so was nicht mehr machen." Ob das denn ihr Ziel sei, wurde sie gefragt. "Ich bin auf jeden Fall ehrgeizig", antwortete Caroline Bosbach.

Durch ominöse Bargeld-Übergabe in den Schlagzeilen

Inzwischen ist die Bosbach-Tochter tatsächlich per Direktmandat im Bundestag angekommen. 42,2 Prozent erhielt sie bei der Wahl im Februar im tiefschwarzen Wahlkreis 099 Rheinisch-Bergischer-Kreis. Es war ein starkes Ergebnis, auch wenn ihr Vater 2013 bei seiner sechsten und letzten Wahl in den Bundestag mit 58,5 Prozent gewählt worden war. 2025 jedenfalls ist der Name Bosbach zurück, Caroline Bosbach.

Damit ihr das gelingen konnte, musste sie aber zuerst zurück in ihren Heimatkreis. Doch wie sie dort angekommen ist und 2023 ihren Weg in den Bundestag vorbereitete, wirft Fragen auf: Der Vorwurf von Stimmenkauf steht im Raum. Er soll ihr eine respektable Funktion in der örtlichen CDU ermöglicht haben. Nach Recherchen von t-online und dem ARD-Politikmagazin "Kontraste" soll Geld für Stimmen bei einer Vorstandswahl im Landkreis geflossen sein. Die 35-Jährige weist das zurück. Aber die Vorwürfe aus den eigenen Reihen dürften den Druck auf die junge Bundestagsabgeordnete weiter erhöhen. Denn wegen einer ominösen Geldübergabe ist sie bereits seit Tagen in den Schlagzeilen.