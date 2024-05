Der niederländische Kandidat Joost Klein wird nicht mehr am Eurovision Song Contest teilnehmen. Nachdem es bereits Ermittlungen gegen den Sänger gegeben hatte und er nicht an den Proben teilnehmen durfte, wird er vom Wettbewerb ausgeschlossen.

"Der niederländische Künstler Joost Klein wird nicht am großen Finale des Eurovision Song Contest teilnehmen", heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: "Die schwedische Polizei hat die Beschwerde eines weiblichen Mitglieds des Produktionsteams nach einem Vorfall im Anschluss an seinen Auftritt im Halbfinale am Donnerstagabend untersucht. Während das Gerichtsverfahren seinen Lauf nimmt, wäre es für ihn nicht angebracht, weiter am Wettbewerb teilzunehmen." In den Vorfall sei kein weiterer ESC-Kandidat involviert gewesen.