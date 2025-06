In der Politik wird über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht debattiert. Doch eine Mehrheit zieht den Zivildienst vor.

In der Debatte über eine Rückkehr zur Wehrpflicht würde einer Umfrage zufolge aktuell nur jeder dritte Bundesbürger Wehrdienst leisten. 51 Prozent der Menschen in Deutschland würden den Dienst an der Waffe verweigern und sich für den Zivildienst entscheiden, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild" hervorgeht. Nur 36 Prozent würden zur Bundeswehr gehen, schreibt das Blatt.