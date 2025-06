Nicht selten verbürgten ostdeutsche Handwerker und Dienstleister ihre Häuser als Pfand für hohe Kredite, meistens mit einem westdeutschen Partner an ihrer Seite. Die westdeutschen Finanzämter vermissten ihre 'schwarzen Schafe' nicht, denn diese trieben nun im Osten ihr Unwesen. Nicht selten verlor ein gutgläubiger Ossi Haus und Hof, weil er über den Tisch gezogen wurde. Das schmerzte umso mehr, weil sie so hart erarbeitet worden waren: Wer in der DDR ein Eigenheim gebaut hatte, musste um jeden Ziegelstein, jede Schindel, jedes Brett oder um Ilmantin-Plastputz kämpfen, tauschen, ewig warten und dabei oft schier verzweifeln. Es hing viel Herzblut an so einem Haus.