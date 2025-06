USA versuchen, die Samarium-Abhängigkeit aufzulösen

Der Bedarf an Samarium in den USA ist groß, besonders beim Flugzeugbauer Lockheed Martin. Laut "New York Times" stecken im modernsten Kampfjet des Hauses, der F-35, rund 25 Kilogramm Samarium. Die Bundeswehr hat 35 der Maschinen bestellt. Insgesamt benötigt der Bau eines Flugzeuges laut Pentagon etwa 450 Kilogramm Seltener Erden. Ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse braucht demnach schon etwa 2,4 Tonnen und ein U-Boot der Virginia-Klasse sogar 4,2 Tonnen der Rohstoffe.

Den USA ist die Abhängigkeit von China beim Samarium bereits seit Jahrzehnten bewusst. Verarbeiter in anderen Teilen der Welt konnten meist mit dem billigen Samarium aus China nicht konkurrieren, mussten Anlagen deshalb wieder schließen. In den vergangenen Jahren getätigte Investitionen des US-Verteidigungsministeriums zielen wohl auch deshalb vorwiegend auf die Gewinnung und Verarbeitung von Samarium im eigenen Land ab. Und auch der kürzlich geschlossene Rohstoffdeal mit der Ukraine dürfte für die USA besonders wegen der Seltenen Erden interessant sein.

Nato hat große Pläne – doch die Kapazitäten sind begrenzt

Seit dem russischen Überfall auf das Land im Februar 2022 ist der Westen in Aufruhr. Die jahrzehntealte globale Sicherheitsarchitektur stürzte in sich zusammen, Politiker in Europa und der Nato übertreffen sich seitdem mit gegenseitigen Aufrufen zu höheren Verteidigungsausgaben. Auf dem Nato-Gipfel Ende Juni wird die Allianz voraussichtlich ein neues Ziel verabschieden: Jeder Partnerstaat soll künftig 3,5 Prozent seiner Wirtschaftskraft für Rüstung und 1,5 Prozent für andere militärisch relevante Zwecke, etwa Infrastruktur, ausgeben.

Doch wenn zentrale Rohstoffe für den Bau von Kampfjets, Kriegsschiffen, Marschflugkörpern, Raketen und anderen Waffen fehlen, können diese nicht produziert werden.

Die USA, weltweit größte Rüstungsproduzent, kämpfen bereits mit Problemen: Die Kapazitäten der Industrie sind begrenzt, vor allem weil neben den eigenen Arsenalen auch die Nachfrage aus der Ukraine und aus Israel bedient werden muss. Dazu fordert Taiwan angesichts der chinesischen Bedrohung weitere Waffenlieferungen.

Cameron Holt, mittlerweile pensionierter Generalmajor und ehemaliger Beschaffungsbeauftragter der US-Luftwaffe, warnte schon im Sommer 2022, dass China "fünf- bis sechsmal" schneller Waffen beschaffe als die Vereinigten Staaten. Außerdem investiere Peking vergleichsweise mehr in Rüstung als die USA: "Gemessen an der Kaufkraftparität geben sie etwa einen Dollar aus, während wir 20 Dollar ausgeben, um die gleiche Leistungsfähigkeit zu erreichen", erklärte Holt damals in einer Grundsatzrede. Er mahnte dazu, Kosten zu senken und die Geschwindigkeit von Lieferketten zu erhöhen.