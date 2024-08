Aktualisiert am 27.08.2024 - 14:11 Uhr

Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Sonntag hat der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, für Offenheit und Toleranz geworben. Sie seien Basis für den Erfolg der deutschen Wirtschaft, erklärte Hüther am Dienstag. Wirtschaftlicher Pessimismus und Verschlossenheit dagegen gefährdeten die soziale Marktwirtschaft. Insbesondere die AfD sei vor allem wegen ihrer europakritischen Haltung "Gift für unsere Wirtschaft".