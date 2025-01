Koalitionsverhandlungen in Österreich geplatzt

Aktualisiert am 04.01.2025 - 19:34 Uhr

Aktualisiert am 04.01.2025 - 19:34 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Verhandlungen über eine Mitte-Regierung ohne die rechte FPÖ in Österreich sind gescheitert. Die konservative ÖVP habe ihre Gespräche mit der sozialdemokratischen SPÖ beendet, bestätigten Parteikreise. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur APA über das Aus der Verhandlungen berichtet. "Eine Einigung ist in wesentlichen Kernmaterien nicht möglich", hieß es aus der Partei.

Erst am Freitag waren die liberalen Neos nach wochenlangem Ringen überraschend aus Verhandlungen mit ÖVP und SPÖ über eine Ampel-Koalition ausgestiegen. Danach setzten die zwei verbliebenen Parteien Gespräche am Samstagnachmittag fort. Bereits am Abend waren die Gespräche jedoch schon wieder zu Ende.