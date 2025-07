Verteidigungsminister Pistorius trifft heute seinen US-Amtskollegen in Washington. Im Fokus: Waffenlieferungen für die Ukraine – und die Rolle Deutschlands in der Nato.

Parallel dazu wird auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte in der US-Hauptstadt erwartet. Trump kündigte im Vorfeld an, europäische Verbündete mit Patriot-Luftabwehrsystemen beliefern zu wollen, die anschließend an die Ukraine weitergegeben werden sollen. "Für uns wird das ein Geschäft sein", sagte Trump. "Die EU zahlt dafür. Wir zahlen nichts, aber wir werden liefern."

Stationierung von Mittelstreckenraketen bleibt wichtige Frage

Neben der Ukraine-Hilfe stehen auch strategische Fragen zur Stationierung von US-Truppen in Deutschland auf der Agenda bei Pistorius' Besuch in Washington. Aktuell sind rund 38.000 US-Soldaten in der Bundesrepublik stationiert. In Trumps erster Amtszeit hatte es Pläne zur Reduzierung dieser Präsenz gegeben. Zuletzt signalisierte der US-Präsident jedoch Bereitschaft, die Truppen weiterhin in Deutschland zu belassen. "Das ist kein Problem", sagte Trump beim Besuch von Kanzler Merz im Juni.