Krankenkassen: Was soll der Staat übernehmen?

Lanz betont: "Als Sofortmaßnahmen braucht es die vollständige Gegenfinanzierung der gesundheitlichen Versorgung der Bürgergeldbezieher, womit wir bei der Schließung des Defizits einen entscheidenden Schritt weiter wären." Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse, wendet sich auf LinkedIn an Finanzminister Klingbeil und sieht in der Finanzierung der Bürgergeldempfänger "eine Aufgabe, die unzweifelhaft in Ihr Ressort und von Steuergeldern finanziert gehört".

Mehr Einnahmen für Krankenkassen? Wohl nicht mit Schwarz-Rot

Alle Vorschläge zielen darauf ab, die Ausgaben der Kassen zu senken. Bliebe noch die Möglichkeit der Einnahmesteigerung. So schlug der SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf vor, die Beiträge für Besserverdiener zu steigern. So liegt die Beitragsbemessungsgrenze aktuell bei 5.512 Euro im Monat. Wer mehr verdient, muss aus dem zusätzlichen Gehalt nichts in die Krankenversicherung einzahlen. Klüssendorf verwies in der "Bild am Sonntag" auf sein Gehalt: "Da zahle ich den Maximalbeitrag und wäre in der Lage, auch mehr zu zahlen."