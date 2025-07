Fraktionschef in der Kritik

Der ehemalige Gesundheitsminister steht aktuell in der Kritik. Laut einer Umfrage hat er innerhalb der Bevölkerung kaum Rückhalt.

Nach der vorerst gescheiterten Richter-Wahl schwindet das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in den Fraktionsvorsitzenden der Union, Jens Spahn (CDU). Wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins "Stern" ergab, halten 75 Prozent der Deutschen Spahn demnach für wenig oder gar nicht vertrauenswürdig. Lediglich 18 Prozent der Befragten gaben an, ihm zu vertrauen.

Masken-Bericht wirft Fragen auf

Spahns Rolle als Gesundheitsminister während der Corona-Pandemie war in den vergangenen Wochen wieder verstärkt Thema geworden: Das Gesundheitsministerium veröffentlichte den ungeschwärzten Bericht der Sonderermittlern Magarethe Sudhof – der Bericht dokumentiert unter anderem eigenmächtige und inhaltlich fragwürdige Entscheidungen Spahns. Spahn steht auch in der Kritik, nachdem am vergangenen Freitag eine Wahl von drei neuen Richtern für das Bundesverfassungsgericht im Bundestag abgesagt wurde, da die Union wohl für die Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf keine Mehrheit garantieren konnte.