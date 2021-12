Corona-Pandemie

Immunologen gegen Boostern für alle schon nach vier Wochen

14.12.2021, 13:25 Uhr | dpa

Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), in einem Labor in Dortmund. Foto: Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo)/dpa. (Quelle: dpa)