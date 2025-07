Marco Beckendorf, Bürgermeister von Wiesenburg/Mark in Brandenburg, fordert im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online, dass Kommunen ein Vetorecht bei Abschiebungen erhalten und damit in bestimmten Fällen eigenständig über einen dauerhaften Aufenthalt entscheiden dürfen. "Wenn die Leute ihren eigenen Unterhalt erwirtschaften, dürfen sie bleiben, egal ob sicheres Herkunftsland oder nicht", so der Linken-Politiker. Er spricht sich für eine Art "Greencard"-Modell aus, das es Kommunen ermögliche, integrationswilligen Migranten ein Bleiberecht zu sichern.