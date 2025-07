Der Flirt zwischen BSW und AfD löst in der Politik Aufsehen aus. Auch in der Bevölkerung wird die Annäherung der Parteien beäugt – von den einen freudig, von den anderen argwöhnisch.

AfD und BSW scheinen einander näherzukommen. Von einer Zusammenarbeit ist bei beiden allerdings (noch) nicht die Rede. Dennoch zeigen zumindest die jeweiligen Parteichefs Sahra Wagenknecht und Tino Chrupalla gegenseitige Gesprächsbereitschaft. Auf Landesebene gab es schon einen Austausch, nämlich zwischen Frank Augsten (BSW) und Björn Höcke (AfD) in Thüringen.

"Diese Ranschmeiße an die AfD offenbart die nackte Not, in der sich das Bündnis Wagenknecht befindet", formuliert unser Redakteur Christoph Schwennicke, dessen aktuelle Kolumne zum Thema Sie hier lesen können. Ihr folgten zahlreiche Zuschriften von t-online-Nutzern.