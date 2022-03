Viele Neuinfektionen

Virologe Drosten gibt Corona-Prognose ab

23.03.2022, 13:21 Uhr | rtr

Christian Drosten (Archivbild): Der Virologe rechnet auch in den kommenden Jahren mit milden Maßnahmen gegen das Coronavirus. (Quelle: IPON/imago images)

Virologe Christian Drosten rechnet auch in den kommenden Jahren mit Maßnahmen gegen das Coronavirus. Grund dafür sei die fehlende Herdenimmunität. Dennoch gibt es auch Hoffnung.

Der Virologe Christian Drosten rechnet damit, dass auch in den kommenden Jahren im Herbst Maßnahmen gegen das Coronavirus notwendig sein werden. Grund sei die fehlende Herdenimmunität, sagt er der Wochenzeitung "Die Zeit". "So viele Infektionen, wie man für eine Gemeinschaftsimmunität wie bei Influenza braucht, kann man in einem Sommer gar nicht haben."



Es werde Jahre dauern, darum werde man auch noch jahrelang mit relativ milden Maßnahmen im Herbst und Winter die Inzidenzen kontrollieren müssen. Als milde Maßnahme sieht der Forscher von der Berliner Charité, der dem Corona-Expertenrat der Bundesregierung angehört, unter anderem das Tragen von Masken in geschlossenen Räumen. Für nötig hält er auch Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen.



Drosten macht allerdings auch Hoffnung auf einen guten Sommer: "Die jungen, dreifach Geimpften können sich aber wieder frei bewegen – sie bauen, wenn sie sich infizieren, Immunität auf, auch für die Gemeinschaft."