Aff├Ąren Frankfurts OB entschuldigt sich f├╝r Spruch - kein R├╝cktritt Von dpa Aktualisiert am 25.05.2022 - 12:23 Uhr Lesedauer: 1 Min. Peter Feldmann (2.v.r, SPD), Oberb├╝rgermeister von Frankfurt am Main, steht mit einem Eintracht-Schal bei der Europa-League-Siegesfeier der Eintracht auf dem R├Âmerbalkon. (Quelle: Boris Roessler/dpa./dpa)

Frankfurt/Main (dpa) - Der Frankfurter Oberb├╝rgermeister Peter Feldmann (SPD) kommt der Aufforderung zum R├╝cktritt aus seiner eigenen Partei nicht nach.

In einer Erkl├Ąrung am Mittwoch sagte er lediglich zu, sich bei ├Âffentlichen Terminen weitgehend zur├╝ckzuhalten und bot an, seine Mitgliedschaft in der SPD ruhen zu lassen.

Feldmann entschuldigte sich f├╝r Fehler in den vergangenen Tagen. Er ging unter anderem auf Vorw├╝rfe in Zusammenhang mit einem sexistischen Ausspruch ├╝ber Flugbegleiterinnen ein. "Ja, ich habe Fehler gemacht", sagte Feldmann, daf├╝r stehe er zu Recht in der Kritik.

Der 63-J├Ąhrige ist im Zusammenhang mit der Awo-Aff├Ąre (Arbeiterwohlfahrt) wegen Korruptionsverdachts angeklagt und war zudem in den vergangenen Tagen durch weitere Ausrutscher aufgefallen. So war ein Video aufgetaucht, in dem das Stadtoberhaupt auf dem Flug zum Europa-League-Finale von Eintracht Frankfurt nach Sevilla von Flugbegleiterinnen spricht, "die mich hormonell am Anfang erst mal au├čer Gefecht gesetzt haben".