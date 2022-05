"Wer Todesdrohungen oder Terror-AnkĂŒndigungen nicht löscht oder sperrt, muss nach dem Willen Bayerns strafrechtliche Konsequenzen fĂŒrchten", sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) in MĂŒnchen. Einen Antrag dazu wolle er bei der Konferenz mit seinen Kollegen aus Bund und LĂ€ndern in Schwangau (Landkreis OstallgĂ€u) am 1. und 2. Juni vorlegen.