Klage gescheitert: Corona-Impfung bleibt für Soldaten Pflicht

Die Corona-Impfpflicht f├╝r Soldaten bleibt bestehen. Dies hat der 1. Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig am Donnerstag entschieden. Er wies die Beschwerden von zwei Offizieren der Luftwaffe gegen die Aufnahme der Corona-Schutzimpfung in die sogenannte Duldungspflicht zur├╝ck. Die Oberstleutnante sahen ihr Grundrecht auf k├Ârperliche Unversehrtheit verletzt. Die Entscheidung ist rechtskr├Ąftig.

Die Lageeinsch├Ątzung des Verteidigungsministeriums zum Zeitpunkt des Erlasses im November 2021 zur Verpflichtung einer Corona-Impfung sei richtig gewesen, betonte der Vorsitzende des Senats, Richard H├Ąu├čler. Soldaten verrichteten ihren Dienst oft gemeinsam in engen R├Ąumen, Panzern, Flugzeugen oder Schiffen, was ein besonderes Risiko der Verbreitung ├╝bertragbarer Krankheiten mit sich bringe. "Das Coronavirus ist das, was fr├╝her eine Seuche genannt wurde." Daher sei die Aufnahme in die Liste der Impfungen gerechtfertigt gewesen.