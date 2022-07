Der Bundestag dreht die Heizung runter

Der Bundestag hat sich ein umfangreiches Programm zum Energiesparen verordnet. Der ├ältestenrat beschloss nach Angaben eines Parlamentssprechers am Donnerstagabend eine Liste mit Ma├čnahmen, die von der Absenkung der Heiztemperatur im Winter ├╝ber weniger Klimatisierung im Sommer bis hin zur Abschaltung des Warmwassers in den Abgeordnetenb├╝ros reichen.

Die Raumtemperatur im Heizbetrieb wird in den R├Ąumen des Parlaments generell um zwei Grad von 22 auf 20 Grad abgesenkt. Im Sommer sollen die R├Ąume nicht mehr so stark heruntergek├╝hlt werden, zul├Ąssig soll demnach eine Zieltemperatur von 24 bis 26 Grad sein.

In B├╝ros nur noch kaltes Wasser

Zudem soll es an den Waschtischen in den B├╝ros nur noch kaltes Wasser geben. "Daf├╝r werden die Durchlauferhitzer an den Waschtischen abgeschaltet", hei├čt es in der beschlossenen Vorlage. Das betreffe insgesamt 1.800 Durchlauferhitzer. Zudem solle die Beleuchtung wo m├Âglich reduziert werden.