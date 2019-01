Hamburg

Neuer Zeugenaufruf der Polizei im Vermisstenfall Hilal

25.01.2019, 07:27 Uhr | dpa

Eine Tafel der Polizei Hamburg mit Informationen, Bildern und der Überschrift "Vermisst! Wir suchen Hilal Ercan" ist an einem Einkaufszentrum im Stadtteil Lurup zu sehen. Foto: Markus Scholz/Archiv (Quelle: dpa)

Zum 20. Jahrestag des Verschwindens von Hilal hat die Hamburger Polizei einen neuen Zeugenaufruf im Fall des vermissten Mädchens gestartet. "Wir bitten mögliche Zeugen, die sich bislang nicht bei uns gemeldet haben, weiterhin ausdrücklich darum, sich mit uns in Verbindung zu setzen", sagte die zuständige Abteilungsleiterin im Landeskriminalamt, Inge Pape. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass es Menschen gibt, die etwas Merkwürdiges oder Auffälliges beobachtet haben, bei dem es sich möglicherweise um ein wichtiges Puzzleteil zur Aufklärung des Falls handelt."

Das damals zehnjährige türkische Mädchen wird seit dem 27. Januar 1999 vermisst. Hilal hatte an jenem Tag ein gutes Halbjahreszeugnis nach Hause gebracht. Der Vater erlaubte der Tochter, sich Süßigkeiten im benachbarten Einkaufszentrum "Elbgaupassage" im Stadtteil Lurup zu kaufen. Seitdem ist Hilal verschwunden. Vor einem Jahr brachte die Polizei eine Tafel mit einer Fahndungserinnerung an dem Einkaufszentrum an. Die Staatsanwaltschaft setzte für den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung des Falles eine Belohnung von 5000 Euro aus.