Bewohner evakuiert

Haus nach Brand in Essen-Steele teilweise unbewohnbar

30.07.2019, 07:59 Uhr | t-online.de

Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht: In Essen-Steele brannte es in einem Haus. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

In der Nacht zu Dienstag hat die Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand mehrere Menschen evakuiert. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Die Feuerwehr hat in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einem Wohnungsbrand in Essen-Steele das komplette Wohnhaus evakuiert. Gegen 1.24 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen. Als die Einsatzkräfte in der Straße Eickelkamp eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern einer Wohnung des zweiten Obergeschosses.

Die Hausbewohner wurden alle rechtzeitig evakuiert, Verletzte gab es keine. Das teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Der Brand sei außerdem schnell unter Kontrolle gebracht worden, hieß es seitens der Feuerwehr. Auch das Übergreifen der Flammen auf Dach und andere Bereiche des Hauses konnten verhindert werden.

Zwei Wohnungen seien vorerst nicht mehr bewohnbar, weil Dachbalken offenbar durchgebrannt sind und die Statik somit nicht mehr gewährleistet sei, so die Feuerwehr. Alle anderen Mieter durften nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen. Die Bewohner müssten jedoch vorerst ohne Gas und Strom auskommen, beides wurde aus Sicherheitsgründen abgestellt.





Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. Insgesamt waren 35 Feuerwehrleute im Einsatz. Am Morgen gegen 6 Uhr hat die Feuerwehr zuletzt nach Glutnestern Ausschau gehalten.