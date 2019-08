Bestand fast komplett leer

Diebe klauen Hunderte Wasserskier und Westen vom Bleibtreusee

14.08.2019, 15:45 Uhr | tme, t-online.de

Jetzt sitzt die Wasserski-Schule auf dem Trockenen: In Brühl bei Köln haben Diebe einem Wasserski-Betreiber fast den gesamten Bestand in nur einer Nacht leer geklaut. Die Langfinger ließen aber nicht nur Wasserskier, sondern auch Westen und ein Motorboot mitgehen.

Dem Betreiber der Wasserski-Anlage im Bleibtreusee in Brühl bei Köln sind Hunderte Skier geklaut worden. Wie die Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreises am Mittwoch mitteilte, wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag 150 Wasserskier, 150 Schwimmwesten und ein Bootsmotor aus der Anlage gestohlen. Der Schaden liege laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.



Der Betreiber schreibt auf Facebook, dass damit 90 Prozent der Skier und alle vorhandenen Westen weg seien. Er hofft jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung. "Wir wollen das möglichst viele Leute das bekannt machen, vielleicht bekommen wir so die Täter!", sagte der Betreiber t-online.de. "Leider haben wir nicht nur Freunde bei uns am See."







Wie die Diebe überhaupt auf das Gelände gelangten konnten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei vermutet allerdings, dass die Eindringlinge das Boot, aus dem sie später den Motor klauten, zunächst als Transportmittel für die entwendeten Gegenstände verwendeten. Sie hofft deswegen jetzt auf Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges gesehen haben könnten.



Trotz des enormen Schadens, der ausgerechnet in die Hauptsaison fällt, möchte sich der Betreiber "nicht unterkriegen lassen", wie es auf Facebook heißt. Er will seinen Betrieb ganz normal weiterlaufen lassen.