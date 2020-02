Thüringen-Rede in der Video-Analyse

Was hinter Christian Lindners Kurswechsel steckt

Am Freitag wurde klar: Trotz des Wahldebakels steht die FDP hinter ihrem Vorsitzenden Christian Lindner. Doch es zeigte sich auch, wie sehr die Partei durch den Thüringen-Eklat ins Schlingern gekommen ist. (Quelle: t-online.de)

Am Freitag wurde klar: Trotz des Wahldebakels steht die FDP hinter ihrem Vorsitzenden Christian Lindner. Doch es zeigt sich auch, wie sehr die Partei ins Schlingern gekommen ist.

Es war ein eindeutiges Votum: In einer Sondersitzung des FDP-Präsidiums haben sich am heutigen Freitag 33 von 36 Anwesenden für Christian Lindners als Parteivorsitzenden ausgesprochen, es gab eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen. Damit steht die FDP hinter ihrem Vorsitzenden. Doch am gleichen Tag wurde auch deutlich, welchen enormen Schaden die Partei durch die Entscheidungen im Thüringer Landtag genommen hat.



Lindner erklärt Kurswechsel

In seiner Rede nach der Sondersitzung erklärte Christian Lindner einen klaren Kurswechsel. Er trat als scharfer Kritiker in Erscheinung. Dabei ging er mit sich selbst ins Gericht, aber auch mit seinen Parteikollegen.

Welche Strategie sich hinter der Rede von Christian Lindner verbergen dürfte, welchen Schaden der Thüringen-Eklat für die FDP bedeutet und wieso der Parteichef auch um den eigenen Ruf bangen muss, sehen Sie oben im Video.