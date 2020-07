Gesundheitsminister einig

Corona-Tests an Flughäfen werden eingeführt

24.07.2020, 15:17 Uhr | rtr

Am Flughafen Köln/Bonn: Corona-Test für Urlaubsrückkehrer

Die Angst, dass Urlaubsrückkehrer mehr als nur schöne Erinnerungen im Gepäck haben, wird seit den gestiegenen Corona-Zahlen der letzten Tage immer größer. Seit dem Wochenende können sich nun ankommende Fluggäste am Flughafen Köln/Bonn freiwillig auf Corona testen lassen. (Quelle: Reuters)

Corona-Test am Flughafen: In Köln/Bonn können sich Reisende schon jetzt testen lassen – bei vielen kommt das gut an. (Quelle: Reuters)