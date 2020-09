Im Video

Kuriose Statue von Melania Trump in ihrer Heimat enthüllt

Eine lebensgroße Bronzestatue der amerikanischen First Lady ist in der Nähe ihrer Heimatstadt enthüllt worden. Es handelt sich um einen Ersatz für eine Holzfigur, die in Brand gesteckt worden war. (Quelle: t-online.de)

Melania Trump hat ihre Wurzeln in Slowenien. Dort ist jetzt ein neues, eigenwilliges Abbild der First Lady entstanden. Die alte Variante war vorsätzlich zerstört worden – an einem besonderen Tag.

Eine lebensgroße Bronzestatue der amerikanischen First Lady ist in der Nähe ihrer Heimatstadt Sevnica im Südosten Sloweniens enthüllt worden. Dabei handelt es sich um einen Ersatz für eine Holzfigur, die ausgerechnet am Unabhängigkeitstag der Amerikaner in Brand gesteckt worden war. Doch noch mehr als die alte Statue ist die neue Variante doch einigermaßen eigenwillig geraten.

