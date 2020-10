"Wird immer absurder"

Hamburg: Anwohner machen ihrem Ärger über Masken-Chaos Luft

15.10.2020, 13:42 Uhr | hak, t-online

Maske rauf, Maske runter – so ergeht es derzeit vielen Hamburgern. Denn die neuen Corona-Regelungen gelten in der Hansestadt nur zu bestimmten Zeiten und in begrenzten Räumen, mit teils absurden Folgen.

In Hamburg entscheiden jetzt Hausnummer und Uhrzeit, ob man einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen muss oder nicht. So will es die Verordnung des Senats zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Auflagen sollen so auf ein Minimum begrenzt werden, erklärt die Gesundheitssenatorin.

Für zahlreiche Bürger sind die komplizierten Regelungen allerdings nicht nachzuvollziehen. "Ich brauche ja fast ein kleines Buch", sagt ein Anwohner. Doch wer einzelne Abschnitte und Hausnummern verwechselt und gegen die Maskenpflicht verstößt, muss mit Bußgeld rechnen.

Wie genau die Regeln in Hamburg lauten und wie das bei den Anwohnern ankommt, sehen Sie im Videobeitrag, den Sie oben oder hier ansehen können.