Die ukrainische Stadt Cherson ist einer der umkämpftesten Orte des Ukraine-Kriegs. Ein neuer Bericht der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch (HRW) zeigt nun auf, wie Russland Drohnen einsetzt, um gezielt Zivilisten in der Region zu attackieren. Es handele sich um "vorsätzliche oder rücksichtslose Angriffe, die Kriegsverbrechen darstellen", heißt es darin. Dutzende Zivilisten seien so allein 2024 getötet und Hunderte weitere verletzt worden.

Angriffe haben deutlich zugenommen

Russische Truppen hatten Cherson im März 2022 eingenommen, doch acht Monate später befreite die ukrainische Armee die Stadt wieder und drängte die russischen Truppen über den Fluss Dnipro zurück. Bis heute markiert der Fluss die Frontlinie in der Region. Seitdem greifen die russischen Truppen vermehrt mit Drohnen an. Mehr dazu lesen Sie hier.

HRW geht durch Zeugenaussagen davon aus, dass die russischen Angriffe auf Zivilisten mit handelsüblichen Drohnen durchgeführt wurden, die mit Sprengstoffwaffen, einschließlich Antipersonenminen, ausgestattet waren. Ein Team der Organisation war auch im November 2024 vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Zudem gibt es Videoaufnahmen, die von den Tätern selbst aufgenommen und in russischen Telegram-Kanälen geteilt wurden.

"Groß angelegte Kampagne"

Es handele sich um eine "groß angelegte Kampagne", die alle Aspekte des zivilen Lebens angreifen solle. "Wir haben gesehen, dass alles angegriffen wurde, was man für das zivile Leben braucht: Geschäfte, Lieferwagen, Krankenhäuser, Krankenwagen, Notfallteams, Feuerwehrfahrzeuge, Generatoren, Menschen in ihren Autos, Menschen auf Fahrrädern, Menschen zu Fuß", so Wille weiter.