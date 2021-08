MEINUNGDrastische Warnungen vor Gipfel

Videokommentar: Der nächste Corona-Alarm folgt einem altbekannten Prinzip

Wieder wird es womöglich ungemütlich: Deutschland schlittert in einen harten Herbst, wenn es nach der Regierung und um neue Regeln geht. Der nächste Corona-Alarm folgt einem altbekannten Prinzip – ein Kommentar im Video.

Die Debatte um Impfungen für Kinder und harte Einschränkungen für Ungeimpfte, scheinbar wieder unvorbereitete Schulen nach den Sommerferien und die Delta-Variante, die für steigende Inzidenzzahlen sorgt: Vor dem nächsten Corona-Gipfel am Dienstag scheint die Corona-Krise wieder so richtig an Fahrt aufzunehmen, neue Maßnahmen könnten kommen.



t-online-Videochef Martin Trotz hat eine klare übergeordnete Meinung zur aktuellen Phase der Pandemie.

Seinen Kommentar finden Sie hier – oder Sie klicken oben ins Video.