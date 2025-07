Newsblog zum Ukraine-Krieg Freuding verspricht Kiew Hunderte Fernwaffen ab Ende Juli

Generalmajor Christian Freuding ist Leiter des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Deutschland verschafft der Ukraine "eine hohe dreistellige Zahl" an Fernwaffen. Kiew bestätigt neue Lieferungen aus den USA. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 11. Juli

Freuding verspricht Kiew weitreichender Waffen ab Ende Juli

Deutschland will die Ukraine mit der Finanzierung von weitreichenden Waffensystemen weiter unterstützen. Der Leiter des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium, Generalmajor Christian Freuding, sprach im ZDF-"heute journal" von "einer hohen dreistelligen Stückzahl". Die ersten Systeme sollen demnach Ende Juli bei den ukrainischen Streitkräften ankommen.

Es handele sich um eine Vereinbarung zwischen dem ukrainischen Verteidigungsministerium und der dortigen Industrie, die Deutschland erst Ende Mai angestoßen habe und finanziere. Freuding hält sich derzeit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf, wo die Vereinbarung seinen Angaben nach an diesem Freitag unterzeichnet wurde.

"Wir brauchen Waffensysteme, die weit auch in die Tiefe des russischen Raumes reichen, die angreifen können – die Führungseinrichtungen, Flugplätze, Flugzeuge", sagte Freuding. Ihm zufolge werden die Waffensysteme die ukrainische Luftverteidigung in den nächsten Wochen und Monaten "massiv verstärken".

Selenskyj bestätigt neue Waffenlieferungen aus den USA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben von den USA und den europäischen Verbündeten neue Waffenlieferungen in Aussicht gestellt bekommen. "Allen Berichten nach sind die Waffenlieferungen wieder aufgenommen worden", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. In der vergangenen Woche hatten die USA für kurze Zeit einen Teilstopp bereits zugesagter Waffenlieferungen verhängt.

Für kommende Woche sind zudem Gespräche zur militärischen Unterstützung mit dem US-Sondergesandten Keith Kellog geplant, erklärte Selenskyj weiter. "Wir bereiten auch neue europäische Rüstungspakete vor", sagte Selenskyj. Zudem erwarte er neuer Sanktionen gegen Russland.

US-Sondergesandter kündigt Ukraine-Reise an

Der für die Ukraine zuständige US-Sondergesandte Keith Kellogg will am kommenden Montag nach Kiew reisen. "Wir werden da eine Woche sein", teilte Kellogg bei der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom dem ukrainischen Nachrichtenportal Nowyny.live mit. Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychyj, bestätigte wenig später Journalisten den Besuch. Zu den geplanten Treffen gab es vorerst keine Auskunft.

Kellogg gilt in der Trump-Administration als der Politiker, der am ehesten mit Kiew sympathisiert. US-Präsident Donald Trump hatte sich für ein schnelles Ende der Kampfhandlungen eingesetzt und dabei bisher aber unter anderem mit reduzierten Waffenlieferungen vor allem Druck auf Kiew ausgeübt. Zuletzt war seine öffentliche Position gegenüber Moskau kritischer geworden.

Lawrow zu Besuch in Nordkorea eingetroffen