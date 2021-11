Krise an der EU-Außengrenze

Im Video: "Hier herrscht völliger Ausnahmezustand"

t-online-Reporter in Polen über die Migrantenkrise an der polnischen Grenze zu Belarus: "Es herrscht ein Klima der Angst." (Quelle: t-online)

An der polnisch-belarussischen Grenze hoffen Migranten, in die EU einreisen zu dürfen. Ein Stacheldrahtzaun und tausende Polizisten hindern sie daran – und sorgen für riesiges Leid, berichtet t-online-Reporter Tim Kummert.

Der Konflikt an der polnisch-belarussischen Grenze eskaliert: Tausende Migranten sind zwischen den Fronten gefangen. t-online-Reporter Tim Kummert sieht in Białowieża bedrohliche Szenen und berichtet davon im Video von vor Ort.

Es ist eine unmenschliche Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. t-online Reporter Tim Kummert ist vor Ort und beschreibt die bedrückende Lage: Dutzende Militärkonvois fahren in die Sperrzone, in die niemand hinein-, aber auch niemand herauskommt. Tausende Migranten harren seit Tagen dort am Grenzübergang aus, warten auf den richtigen Moment, um ihn zu überschreiten. Ihr Ziel: ein neues Leben in der EU.



Seit Beginn dieser Woche spitzt sich der Konflikt an der EU-Außengrenze zu, Entspannung ist nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko droht mit der Drosselung von Gaslieferungen. Die Flüchtenden sind zum Spielball der Machthabenden geworden.

Welche Eindrücke t-online-Reporter Tim Kummert vor Ort sammeln konnte und warum er eine SMS von der polnischen Regierung mit einer Warnung bekam, sehen Sie hier oder oben im Video.