Schleswig-Holstein: Daniel Günther als Ministerpräsident wiedergewählt

Aktualisiert am 29.06.2022 - 10:45 Uhr

Aktualisiert am 29.06.2022 - 10:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Landtag in Kiel hat entschieden: Daniel G├╝nther bleibt Ministerpr├Ąsident des n├Ârdlichsten Bundeslandes.

Der CDU-Politiker Daniel G├╝nther ist im schleswig-holsteinischen Landtag als Ministerpr├Ąsident wiedergew├Ąhlt worden. F├╝r den 48-J├Ąhrigen stimmten am Mittwoch gut sieben Wochen nach der Landtagswahl im n├Ârdlichsten Bundesland 47 von 66 anwesenden Abgeordneten. G├╝nther regiert damit in den kommenden f├╝nf Jahren an der Spitze einer schwarz-gr├╝nen Zweierkoalition aus CDU und Gr├╝nen.