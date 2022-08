Kampf gegen die Klimakrise Forscher wollen Erde mit "Weltraumblasen" retten Von Martin Küper 18.08.2022 - 17:02 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bläschen auf dem Weg zur Sonne: "Das Projekt ließe sich bis zum Ende dieses Jahrhunderts umsetzen". (Quelle: Paulina Sterpe/MIT)

Kann ein Schirm aus gefrorenen Bläschen die Klimakatastrophe aufhalten? Ein Forschungsteam in den USA ist zuversichtlich.

Ideen zur Rettung der Erde vor der Klimakatastrophe gibt es inzwischen einige: Können wir das CO2 nicht in großen Anlagen aus der Luft ziehen und im Boden speichern? Könnten Schwefeltröpfchen in der Atmosphäre den Planeten vor der Sonneneinstrahlung abschirmen? Oder sollen wir alle Hausdächer hell anstreichen, um das Licht zurück ins All zu werfen? Fachleute nennen solche Ideen "Geoengineering" oder "Terraforming", doch realistisch wirken die Konzepte nicht. Forscher des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) glauben jetzt, eine bessere Lösung gefunden zu haben.

So will die Gruppe um den Architekten Carlo Ratti eine Art Schutzbarriere zwischen der Erde und der Sonne errichten – bestehend aus leichten kleinen Blasen, die zusammen wie ein Floß am Lagrange-Punkt 1 durch den Weltraum treiben würden. Der Lagrange-Punkt 1 bezeichnet die Umlaufbahn zwischen Sonne und Erde, an der sich die Schwerkraft beider Himmelskörper gegenseitig aufhebt. Die Bläschen könnten den Forschern zufolge aus geschmolzenem Silikon oder graphen-verstärkter, ionischer Flüssigkeit bestehen und müssten eine Fläche von der Größe Brasiliens bedecken.

Weltraumbläschen bestehen ersten Test

"Geoengineering könnte unsere einzige und letzte Option sein, aber die meisten Vorschläge in diesem Bereich sind an die Erde gebunden, was gewaltige Risiken für die Umwelt birgt", sagte Forschungsleiter Carlo Ratti dem Fachportal dezeen. "Lösungen im Weltall wären viel sicherer und mit unseren Blasen könnten wir 1,8 Prozent der Sonnenstrahlung zurück ins All werfen, bevor sie die Erde trifft – genug, um die heutige Erderwärmung rückgängig zu machen", erklärt Ratti.