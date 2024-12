DWD: Rekord-Jahr 2024 war deutlich zu warm und zu nass

Schon 2023 und 2022 Höchstwerte

Der Jahrestiefstwert wurde mit minus 19,5 Grad am 20.1. in Leutkirch-Herlazhofen im Allgäu gemessen, der Höchstwert mit 36,5 Grad am 13.8. in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Bereits im Februar habe der Frühling begonnen, erklärte der DWD.