Deutschland wird in den kommenden Jahren seine Treibhausemissionsziele im Verkehrssektor bis 2030 verfehlen. Das wird sich wirtschaftlich rächen, schreibt Christian Hochfeld, Direktor der Agora Verkehrswende, in seinem Gastbeitrag.

Im Verkehrssektor sind die politischen Herausforderungen besonders groß. Erstens steckt das Kraftzentrum des Industriestandorts Deutschland, die Automobil- und Mobilitätswirtschaft, im größten Strukturwandel seit ihrem Bestehen. Zweitens schwindet das Vertrauen in staatliches Handeln, wenn Brücken bröckeln und Bahnen und Busse nicht verlässlich fahren. Drittens weicht der Verkehrssektor immer mehr vom Weg zur Klimaneutralität bis 2045 ab.

Nach Schätzungen des Expertenrats für Klimafragen wird Deutschland sein CO₂-Ziel im Verkehr bis 2030 kumuliert um 167 Millionen Tonnen verfehlen. Das ist mehr, als der Sektor zuletzt in einem ganzen Jahr ausgestoßen hat. Dass andere Sektoren wie Energie und Industrie Mehremissionen des Verkehrs in der Gesamtbilanz aktuell ausgleichen, wird nicht mehr lange anhalten. Manche Einsparungen aus den Jahren 2021 bis 2024 gehen auf die Covid-19-Pandemie und eine schwache Wirtschaft zurück. Springt die Wirtschaft bald wieder an, ohne zusätzliche Beiträge zum Klimaschutz zu liefern, wird dieser Puffer bis 2030 längst aufgebraucht sein.